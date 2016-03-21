《中国金融债发行日程表》--3月21日

以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 国开行 至多120 10 *3.1507% 固息增发债 3/18-3/21 至多30 20 *3.8726% 固息增发债 (2015年第18期和2016年第五期增发债) *农发行 至多60 1 2.2004% 固息增发债 3/22-3/23 至多50 3 2.6952% 固息增发债 至多60 5 2.9807% 固息增发债 至多40 7 3.2251% 固息增发债 至多60 10 3.3114% 固息增发债 (2016年1-5期增发债) *国开行 至多60 1 周二招标 固息增发债 3/23-3/24 至多70 3 固息增发债 至多70 5 固息增发债 至多70 7 固息增发债 (2016年第九、八、六、七期增发债) *农发行 至多60 5 周三招标 固息增发债 3/24-3/25 至多70 7 固息增发债 至多80 10 固息增发债 至多20 15 固息增发债 至多30 20 固息增发债 (2016年第11、7-10期增发债) *进出口行 至多50 3 周四招标 固息增发债 3/24-3/28 至多50 5 至多60 10 (2016年第1-3期增发债) *国开行 至多110 10 周四招标 固息增发债 3/25-3/28 至多40 20 固息增发债 (2015年第18期增发、2016年第5期增发债) 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次