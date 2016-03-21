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亚洲 | 2016年 3月 21日 星期一 16:48 BJT

《中国金融债发行日程表》--3月21日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限      票面利率       债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)    或参考收益率
 =============================================================================
  国开行       至多120         10       *3.1507%      固息增发债    3/18-3/21
               至多30          20       *3.8726%      固息增发债  
                   (2015年第18期和2016年第五期增发债) 
 *农发行       至多60           1        2.2004%      固息增发债    3/22-3/23
               至多50           3        2.6952%      固息增发债
               至多60           5        2.9807%      固息增发债
               至多40           7        3.2251%      固息增发债
               至多60          10        3.3114%      固息增发债
                         (2016年1-5期增发债)
 *国开行       至多60           1       周二招标      固息增发债    3/23-3/24
               至多70           3                     固息增发债    
               至多70           5                     固息增发债    
               至多70           7                     固息增发债   
                     (2016年第九、八、六、七期增发债)  
 *农发行       至多60           5       周三招标      固息增发债    3/24-3/25
               至多70           7                     固息增发债
               至多80          10                     固息增发债
               至多20          15                     固息增发债
               至多30          20                     固息增发债
                    (2016年第11、7-10期增发债)
 *进出口行     至多50           3       周四招标      固息增发债    3/24-3/28
               至多50           5  
               至多60          10
                    (2016年第1-3期增发债)
 *国开行       至多110         10       周四招标      固息增发债    3/25-3/28
               至多40          20                     固息增发债
                    (2015年第18期增发、2016年第5期增发债)
                       
  注: *表示新增。(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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