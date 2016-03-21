《中国2016年国债发行中标明细表》--3月21日

以下为2016年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限 票面利率 预测利率 边际利率 发行规模 投标倍数 (年) (亿元) ========================================================================== 一期 1/6 1 2.32% 2.35% 2.36% 200 2.15 ========================================================================== 2015年 1/6 10 2.8607% 2.89% 2.8888% 200 3.68 第23期续发 ========================================================================== 二期 1/13 5 2.53% 2.60% 2.57% 200 3.46 续发 2/17 2.6246% 2.67% 2.6597% 200 2.97 续发2 3/9 2.5661% 2.62% 2.6040% 200 3.21 ========================================================================== 2015年 1/20 7 2.8331% 2.84% 2.8800% 200 3.03 第26期续发 ========================================================================== 三期 1/27 3 2.55% 2.58% 2.58% 200 2.82 续发 2/24 2.4245% 2.50% 2.4506% 200 3.12 ========================================================================== 四期 1/27 10 2.85% 2.85% 2.88% 200 3.32 续发 3/2 2.8196% 2.85% 2.8585% 200 2.65 ========================================================================== 五期 2/17 1 2.22% 2.28% 2.28% 200 2.33 续发 3/2 2.1518% 2.19% 2.2127% 200 1.79 ========================================================================== *六期 3/16 7 2.75% 2.80% 2.79% 200 3.23 ========================================================================== 合计 2,600 以下为2016年发行的各期记账式贴现国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限 加权收益率 边际收益率 发行规模 投标倍数 (天) (亿元) =================================================================== 一期 1/8 91 2.2581% 2.3057% 100 4.04 =================================================================== 二期 1/15 91 2.1727% 2.2325% 100 3.56 =================================================================== 三期 1/15 182 2.1798% 2.2675% 100 2.90 =================================================================== 四期 1/22 91 2.1885% 2.2081% 100 3.86 =================================================================== 五期 1/29 91 2.0963% 2.1511% 100 3.52 =================================================================== 六期 2/19 91 2.0540% 2.0780% 100 3.33 =================================================================== 七期 2/19 182 2.1214% 2.1545% 100 3.07 =================================================================== 八期 2/26 91 1.9896% 2.0480% 100 3.21 =================================================================== 九期 3/4 91 1.9366% 2.0237% 100 2.79 =================================================================== 10期 3/11 91 1.9431% 2.0075% 100 2.49 =================================================================== 11期 3/11 182 1.9542% 1.9848% 100 3.01 =================================================================== *12期 3/18 91 1.8839% 1.9670% 100 2.49 =================================================================== 合计 1,200 注:1.*代表新增 2.发行规模和认购额单位均为亿元人民币。 3.2015年国债发行中标明细表请点选 2014年国债发行中标明细表请点选 (完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次