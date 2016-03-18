版本:
中国
亚洲 | 2016年 3月 18日 星期五 14:22 BJT

新兴汇市：亚币持坚，多数料将录得周线涨幅

**印尼卢比**
    
    交易员称，印尼本地进口商的美元需求加重卢比压力。
    
    印尼央行周四将指标利率下调25个基点，至6.75%，一如多数分析师预期，这是今年内
该央行第三次降息以支撑经济成长。 
    
    路透调查显示，马币(林吉特)的多仓触及2014年8月以来最高，对菲律宾披索、泰铢和
韩元的押注也转为看多。 
    
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            111.38    111.40   +0.02   +8.01    120.30
    坡元            1.3550    1.3508   -0.31   +4.61    1.4175
    台币          32.435    32.706   +0.84   +1.95    33.066
    韩元           1160.13   1173.30   +1.14   +1.28   1174.95
    泰铢             34.84     34.77   -0.20   +3.39     36.02
    菲律宾披索       46.30     46.38   +0.17   +1.30     46.90
    印尼卢比      13118.00  13090.00   -0.21   +5.08  13785.00
    印度卢比       66.63     66.74   +0.17   -0.71     66.15
    马币            4.0540    4.0595   +0.14   +5.82    4.2900
    人民币          6.4655    6.4755   +0.15   +0.41    6.4921
    (完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
    全部现汇报价             

 (编译 刘秀红/王洋/孙茉莉; 审校 李婷仪/陈宗琦)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐