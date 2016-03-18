新兴汇市：亚币持坚，多数料将录得周线涨幅

**印尼卢比** 交易员称，印尼本地进口商的美元需求加重卢比压力。 印尼央行周四将指标利率下调25个基点，至6.75%，一如多数分析师预期，这是今年内 该央行第三次降息以支撑经济成长。 路透调查显示，马币(林吉特)的多仓触及2014年8月以来最高，对菲律宾披索、泰铢和 韩元的押注也转为看多。 亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 111.38 111.40 +0.02 +8.01 120.30 坡元 1.3550 1.3508 -0.31 +4.61 1.4175 台币 32.435 32.706 +0.84 +1.95 33.066 韩元 1160.13 1173.30 +1.14 +1.28 1174.95 泰铢 34.84 34.77 -0.20 +3.39 36.02 菲律宾披索 46.30 46.38 +0.17 +1.30 46.90 印尼卢比 13118.00 13090.00 -0.21 +5.08 13785.00 印度卢比 66.63 66.74 +0.17 -0.71 66.15 马币 4.0540 4.0595 +0.14 +5.82 4.2900 人民币 6.4655 6.4755 +0.15 +0.41 6.4921 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 刘秀红/王洋/孙茉莉; 审校 李婷仪/陈宗琦)