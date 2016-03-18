国际油市：油价创2016年新高，受产油国料达成冻产协议的前景鼓舞

欧洲汇市：英镑回落，上日录得至少1998年来最大单日涨幅
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)昨日阐述退欧计划后，英镑创至少1998年来最大单日涨幅，投资者今日锁定获利。
自石油输出国组织(OPEC)提出冻产的想法之后，油价较此前触及的12年低点已强劲反弹超过50%。布兰特原油与美国原油分别从27美元与26美元附近的价位起涨。
美国原油期货有望录得第五个周线涨幅，布兰特原油亦有望连续第四周周线收高，都是这两项指标期约为约一年来最长的连涨纪录。
但在油价劲扬后，一些人认为要谨慎一点了。
“全球基本面几乎没有变化，油价是受到冒险意愿上升的推动，”法国巴黎银行在报告中称。
“关键产油国之间就产量问题的对话，充其量也只会产生冻产的决定，而不是油市再平衡亟需的减产决定，”法巴银行表示。
法巴估计，2016年上半年结束时全球原油库存将增加100万桶。
OPEC核心国沙特和以俄罗斯为首的非OPEC产油国将于4月17日在多哈举行会议，就双方15年来的首次全球供应协议进行协商。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 高琦/陈宗琦；审校 杜明霞/王洋)
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