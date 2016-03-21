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亚洲 | 2016年 3月 21日 星期一 14:06 BJT

《中国地方债发行日程表》--3月21日

以下为中国即将或正在招标发行的地方债:

  发债主体    规模      期限       票面利率    债券类型    发行时间      
           (亿元人民币)
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 *云南省      37.6       7年         3.02%     一般地方债     3/22
              37        10年         3.05%
              68.5       7年         3.00%     专项地方债     3/22
              70        10年         3.05%
 *新疆        37.3       3年       周二招标    一般地方债     3/23
              55.95      5年 
              55.95      7年
              37.3      10年
 *宁夏        21         3年       周四招标    一般地方债     3/25
              21         5年
              21         7年
               7        10年
 *江西省      29.5       3年       周四招标    一般地方债     3/25
              87.9       5年 
              87.9       7年
              87.9      10年
              26.7       3年       周四招标    专项地方债     3/25
              26.7       5年 
              26.7       7年
              26.7      10年
 *广西        30         3年       周五招标    一般地方债     3/28
              42         5年 
              42         7年
              29        10年
              85         5年       周五招标    专项地方债     3/28
              85         7年 
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    注:*代表新增(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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