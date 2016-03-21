《中国地方债发行日程表》--3月21日

以下为中国即将或正在招标发行的地方债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) --------------------------------------------------------------------- *云南省 37.6 7年 3.02% 一般地方债 3/22 37 10年 3.05% 68.5 7年 3.00% 专项地方债 3/22 70 10年 3.05% *新疆 37.3 3年 周二招标 一般地方债 3/23 55.95 5年 55.95 7年 37.3 10年 *宁夏 21 3年 周四招标 一般地方债 3/25 21 5年 21 7年 7 10年 *江西省 29.5 3年 周四招标 一般地方债 3/25 87.9 5年 87.9 7年 87.9 10年 26.7 3年 周四招标 专项地方债 3/25 26.7 5年 26.7 7年 26.7 10年 *广西 30 3年 周五招标 一般地方债 3/28 42 5年 42 7年 29 10年 85 5年 周五招标 专项地方债 3/28 85 7年 --------------------------------------------------------------------- 注:*代表新增(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次