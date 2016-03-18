《路透晚报》--3月18日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《综述》中国2月房价领跑城市阵营扩容，地产复苏为稳增长提供惊喜

中国房地产市场持续复苏可能令决策者又惊又喜：2月全国房价加速上行且领跑阵营扩容，同时火爆销售开始撬动房地产投资恢复增长。鉴于外贸和工业颓势难以扭转，楼市回暖对稳增长更加重要，料将继续享受宽松政策的精心呵护。

--中国财政：规范非税收入，应全部上缴国库并纳入财政预算管理--财政部

中国财政部发布政府非税收入管理办法的通知，明确非税收入是政府财政收入的重要组成部分，应当纳入财政预算管理并全部上缴国库，各级财政部门是非税收入的主管部门。

【金融】

--中国央行：发展直接融资、降低债务杠杆将使结构调整和企业重组更容易--行长

中国人民银行行长周小川近日表示，中国的杠杆率偏高，债权、债务人之间协调难度更大，会造成去产能和去杠杆调整难。如果能够更好地发展直接融资、降低债务杠杆，在一定程度上也能使未来结构调整和企业重组变得更容易一些。

--中国金融：银行卡刷卡手续费9月起大幅下调，每年减收74亿元--央行

中国央行和发改委周五称，将完善银行卡刷卡手续费定价机制，发卡行服务费费率水平降低为借记卡交易不超过交易金额的0.35%，贷记卡交易不超过0.45%；网络服务费费率水平降低为不超过交易金额的0.065%，由发卡、收单机构各承担50%。

--中国保险：加强中短存续期产品监管，规模占比降至20%--保监会

中国保监会称，将加强对中短存续期产品监管力度，保险公司销售此类产品应将年度保费收入应控制在公司投入资本和净资产较大的两倍以内；并保持综合偿付能力充足率不低于100%，且核心偿付能力充足率不低于50%。

【固定收益】

--《分析》中国央行利率调控稳短压长，控风险及降融资成本两手抓

中国央行时隔一个月后再度下调MLF（中期借贷便利）询量利率， 而公开市场本周逆回购利率则仍稳如泰山。上述动作再次凸显央行在利率调控中稳短端压中 长端的思路，其用意或在于继续引导融资成本下降的同时，兼顾控制金融市场风险。

--中国债市动态：现券走弱收益率续上行，逆回购放量未缓资金压力

中国银行间债市现券收益率继续上行。交易员称，尽管公开市场上央行逆回购加量操作，资金面紧势暂未见到明显改观，MLF(中期借贷便利)询而不发，均令债市承压；此前收益率受MLF询量消息影响一度大幅下行的长债，回调压力较为明显。

--中国货币市场：资金面维持紧势，大行融出减少关注后续公开市场操作

中国银行间市场流动性紧势未改，但主要回购利率变动不大。 交易员称，需求仍集中在隔夜和七天，不过大行融出较少，中期借贷便利（MLF）只询未做 致市场趋于谨慎，加之转债申购款冻结，均导致资金面趋紧，关注后续央行公开市场操作。

--中国票据市场：转贴利率微跌但未脱整理走势，后市仍关注资金成本变化

中国票据市场转贴利率本周微跌，但整体仍未脱整理走势；银行收票热情依旧不温不火，资金利率仍无明显变化，抑制票据利率的向下空间，后市仍要关注资金成本的变化。

--中国信用债：南京雨润称其5亿元短融到期未能足额偿付，构成违约

中国南京雨润食品有限公司公告，其发行的5亿元人民币一年期短期融资券--15雨润于当日到期，公司未能按照约定筹措足额偿债资金，不能按期足额偿付，构成实质性违约。

--中国新债：农发行下周三将增发至多260亿元五期固息债，期限5-20年

中国农业发展银行公告，将于下周三(23日)招标增发至多260亿元人民币五期固息债，期限包括五年、七年、10年、15年和20年。

--新债招标：中国三个月贴现国债加权收益率1.8839%--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标的100亿元人民币三个月 期(91天)贴现国债，加权中标收益率为1.8839%%，边际中标收益率为1.9670%，投标倍数2.4 9倍。

--新债招标：天津市五至10年专项地方债利率较下限上浮15-20bp--业内人士

业内人士透露，中国天津市下午招标的五、七及10年期专项地方债，中标利率分 别为2.73%、2.98%和3.03%，较投标区间下限上浮15-20个基点(bp)，对应投标倍数2.22倍、2.25倍和1.64倍。

--新债招标：天津市三及五年一般地方债利率较下限上浮10和19bp--业内人士

业内人士透露，中国天津市下午招标的三及五年期一般地方债，中标利率分别为 2.52%和2.76%，较投标区间下限分别上浮10和19个基点(bp)，对应投标倍数3.31倍和2.64倍。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘一度劲升约370点，与中间价同创三个月新高

人民币兑美元即期早盘一度劲升约370点，与中间价同创三个月新高后收敛涨幅。交易员称，国际美元续跌挤压人民币空头，汇率贬值预期进一步淡化；后续汇价走势料有所反复，但双向波动已被市场重新接受。

--《人民币综述》点心债迎来小阳春，美联储偏鸽派外资买兴日浓

中国央行对汇率维稳初见成效，令农历年后点心债(含宝岛债)迎来 “小阳春”。美联储偏向鸽派的言论，料让春阳的持续力再久一些，但想盼来高照的艳阳， 还是要看人民币是否重拾升势而定。

【证券/行业】

--中国证券：证监会批准设立CEPA补充协议下首家两地合资多牌照券商

中国证监会宣布，本月14日批准设立申港证券股份有限公司，这是根据2013年8月内地与香港、澳门签署的《关于建立更紧密经贸关系的安排》（CEPA）补充协议十设立的首家两地合资多牌照证券公司。

--中国股市：沪综指收升1.7%至两个月新高，小盘股连续大涨激活市场

中国股市沪综指收升1.7%至近两个月新高，并为连续第六日上涨。分析师指出，美联储暂缓加息后人民币汇率趋于稳定，且两会期间监管层对市场的维护，使投资者预期发生了转变。大盘利用难得的窗口期加速反弹，题材股和小盘股连续大涨激活市场，料后市沪综指续维持活跃走势。

--《技术分析》中国股市沪综指有效向上突破难度大

中国股市沪综指本周连续上涨，两会之后政策护盘力度有增无减，权重股和小盘股轮番托拉助大盘上攻。技术面显示，量能有所放大市场得以激活，短线股指有望顺势震荡续升，但最终有效突破2,940一线的箱顶位置难度仍较大，且3,000点上方更是套牢压力重重，股指冲高震荡后将面临回落。

--中国个股：恒生电子澄清传闻，称旗下HOMS系统并未解禁

中国金融软件和网络服务供应商--恒生电子发布澄清公告称，市场传言公司旗下HOMS系统将要解禁，经公司及控股子公司杭州恒生网络技术服务有限公司核实，确认不存在上述情况。

--《独家新闻》中国安邦聘请代理公司助其竞购喜达屋--消息人士

了解情况的消息人士称，中国安邦保险集团已聘请一家代理公司，就喜达屋酒店及度假村(Starwood Hotels & Resorts Worldwide)的股东如何看待该公司128亿美元的收购出价，以及如何准备后续的行动提供顾问服务。

--港股业绩：中国海外今年销售目标至少1,800亿港元，冀六个月内完成收购

中国房地产龙头企业--中国海外发展宣布，去年度净利按年升22.5%，继续达到公司设订每年盈利增长不低于两成的长期指标。该公司并表示，在不考虑中信地产并购的影响下，力争今年合同销售目标不少于1,800亿港元，与去年基本持平。

--香港个股：华润啤酒无计划出售雪花啤酒权益，料今年销量低单位数增长

国主要啤酒生产商--华润啤酒称，该公司目前无计划出售雪花啤酒的权益，并预计今年销量将录得低单位数增长。

--中港个股：华润对万科引入深圳地铁程序提异议，称未经董事会讨论