《汇市简讯》伦敦盘初：人民币兑美元即期涨势强劲，助燃亚币

路透3月18日 - 0645GMT * 美元/日圆下滑0.15%，欧元/美元跌0.11%，欧元/日圆下滑0.26%， 澳元/美元涨0.12%。 * 美元/人民币跌0.13%，美元/离岸人民币涨0.1%，美元/韩元下滑0. 92%，美元/台币跌0.84% * 日股下滑1.25%，MSCI明晟亚太地区( 除日本)指数上涨0.82%，美 国原油期货涨0.12%，伦铜涨1.1%，美国10年期公债收益率报1.87%。 * 中国2月房价领跑城市阵营扩容，地产复苏为稳增长提供惊喜 * 日本内阁官房长官菅义伟周五表示，关于政府已开始考虑推迟调高 消费税的消息不实。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 孙茉莉; 审校 张荻)