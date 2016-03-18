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亚洲 | 2016年 3月 18日 星期五 14:57 BJT

《汇市简讯》伦敦盘初：人民币兑美元即期涨势强劲，助燃亚币

路透3月18日 - 
    0645GMT
    
    * 美元/日圆下滑0.15%，欧元/美元跌0.11%，欧元/日圆下滑0.26%，
澳元/美元涨0.12%。
    * 美元/人民币跌0.13%，美元/离岸人民币涨0.1%，美元/韩元下滑0.
92%，美元/台币跌0.84%
    * 日股下滑1.25%，MSCI明晟亚太地区( 除日本)指数上涨0.82%，美
国原油期货涨0.12%，伦铜涨1.1%，美国10年期公债收益率报1.87%。
    * 中国2月房价领跑城市阵营扩容，地产复苏为稳增长提供惊喜 
    * 日本内阁官房长官菅义伟周五表示，关于政府已开始考虑推迟调高
消费税的消息不实。 (完)
    
      
      
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 (编译 孙茉莉; 审校 张荻)

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