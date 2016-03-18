更正-日本债市：公债收益率触及纪录新低，日本央行买债操作显示供应紧俏（0704GMT）

(英文原文有误，第三段的日本央行政策利率应为“负0.10%”，非“0.10%”)

路透东京3月18日 - 日本政府公债价格周五上涨，在日本央行的购债操作后，10年期和20年期公债收益率都触及纪录新低。

10年期日本公债收益率 下滑4.5个基点至负0.100%，此前最低降至负0.135%。

这是1980年以来10年期日债收益率首次跌至央行政策利率下方，目前的指标利率为负0.10%。

20年期公债收益率 下滑8.5个基点至0.345%，稍早前触及0.290%的纪录低位。

日本央行根据其大规模资产购买计划，购买4,000亿日圆(36亿美元)一至三年期公债、4,200亿日圆三至五年期公债、2,600亿日圆10-25年期公债以及1,800亿日圆25年期以上公债。央行的例行操作显示投标倍数萎缩，彰显市场的供应吃紧状况。

指标10年期公债期货 收盘小涨0.44点至151.71，午盘开始后不久曾最高涨至152.05。

日本央行周五稍早公布的1月会议记录显示，央行委员在1月会议上讨论了再度扩大资产购买规模，但最终采取了负利率计划。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.220% -2.0 -0.200%

五年期公债 -0.210% -2.5 -0.185%

10年期公债 -0.100% -4.5 -0.055%

20年期公债 0.345% -8.5 0.430%

30年期公债 0.550% -4.5 0.595%

10年期公债期货 <0#JGB:> 151.71 +0.44 151.27

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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