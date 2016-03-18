台湾债市：指标10年公债殖利率收盘创新低，因预期央行下周将降息

* 10年指标债殖利率收低且创历史新位 * 五年券殖利率收低，创逾一个月低位 * 下周一105/4殖利率暂看0.75-0.85% 路透台北3月18日 - 台湾指标10年公债105/4 殖利率周五收盘大跌，并创 历史新低；交易员说，因预期央行下周将进一步降息，加上盘中日本指标10年期公债殖利率 急挫，在特定买盘进驻带动下，殖利率瞬间掼破0.80%重要关卡。 他们表示，因美国升息与否等不确定因素解除，加以FED下调今年升息预期次数至两次 ，而台湾降息循环趋势短期内不会改变，料短线殖利率不易大幅反弹，市场气氛有利多方因 而偏多操作。 〞日债殖利率大跌，突然大家就一股脑一路往下追，杀的很快啊。〞一位大型商银交易 员说。 他们指出，因台债殖利率已处于低档，且潜在央行下周将召开理监事会议不确定因素， 近日多单更趋谨慎，尤其是大型银行大都采取守株待兔操作策略，即等待殖利率反弹时再建 立部位，但没想到午盘多单利用日债殖利率急挫时突击，10年券殖利率一路急杀至0.7730% 新低。 惟一位大型银行交易员称，随殖利率挫低，今天开始反手做空，且锁定下周五将标售的 五年期公债105/5期放空。 本地和外银交易员均指出，央行降息在即、经济基本面有利多方，短线殖利率不易反弹 ，但多单追价趋谨慎，大家都在等待殖利率反弹时才进场，惟目前仍看不到反弹的迹象。 今日五年期公债105/5期发行前交易殖利率收在0.4830%，创逾一个月低位；此前收盘低 位在2月15日的0.460%。 日本指标10年期公债收益率(殖利率)周五早盘跌至纪录新低，此前对日本央行购债操作 反应强烈。10年期公债收益率 下跌8个基点，至负0.135%。 美国公债收益率周四连续第四日下跌，此前一天美国联邦储备理事会(FED/美联储)减少 了今年升息次数预期，并对全球金融市场现状表示了担忧。 交易员预估，下周一10年热券105/4期殖利率区间暂看在0.75-0.85%；五年券105/5期发 行前交易区间则估在0.45-0.55%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/5 -3.60 0.4830% 0.4806-0.5170% 51.5 10 105/4 -3.45 0.7730% 0.7730-0.8118% 89.5 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 104/14 没有成交 10 105/4 0.7730% 5 105/5 0.4830% 3 104/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 罗两莎；; 审校 林高丽)