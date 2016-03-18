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亚洲 | 2016年 3月 18日 星期五 16:01 BJT

台湾债市：指标10年公债殖利率收盘创新低，因预期央行下周将降息

* 10年指标债殖利率收低且创历史新位
    * 五年券殖利率收低，创逾一个月低位
    * 下周一105/4殖利率暂看0.75-0.85%

    路透台北3月18日 - 台湾指标10年公债105/4 殖利率周五收盘大跌，并创
历史新低；交易员说，因预期央行下周将进一步降息，加上盘中日本指标10年期公债殖利率
急挫，在特定买盘进驻带动下，殖利率瞬间掼破0.80%重要关卡。
    
    他们表示，因美国升息与否等不确定因素解除，加以FED下调今年升息预期次数至两次
，而台湾降息循环趋势短期内不会改变，料短线殖利率不易大幅反弹，市场气氛有利多方因
而偏多操作。
    
    〞日债殖利率大跌，突然大家就一股脑一路往下追，杀的很快啊。〞一位大型商银交易
员说。
    
    他们指出，因台债殖利率已处于低档，且潜在央行下周将召开理监事会议不确定因素，
近日多单更趋谨慎，尤其是大型银行大都采取守株待兔操作策略，即等待殖利率反弹时再建
立部位，但没想到午盘多单利用日债殖利率急挫时突击，10年券殖利率一路急杀至0.7730%
新低。

    惟一位大型银行交易员称，随殖利率挫低，今天开始反手做空，且锁定下周五将标售的
五年期公债105/5期放空。
    
    本地和外银交易员均指出，央行降息在即、经济基本面有利多方，短线殖利率不易反弹
，但多单追价趋谨慎，大家都在等待殖利率反弹时才进场，惟目前仍看不到反弹的迹象。
    
    今日五年期公债105/5期发行前交易殖利率收在0.4830%，创逾一个月低位；此前收盘低
位在2月15日的0.460%。
   
    日本指标10年期公债收益率(殖利率)周五早盘跌至纪录新低，此前对日本央行购债操作
反应强烈。10年期公债收益率 下跌8个基点，至负0.135%。 
    
    美国公债收益率周四连续第四日下跌，此前一天美国联邦储备理事会(FED/美联储)减少
了今年升息次数预期，并对全球金融市场现状表示了担忧。 

    交易员预估，下周一10年热券105/4期殖利率区间暂看在0.75-0.85%；五年券105/5期发
行前交易区间则估在0.45-0.55%。     
          
     收盘价                   涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                   (基点)                              (亿台币)
 期                                                               
  5   105/5                    -3.60     0.4830%  0.4806-0.5170%      51.5
 10   105/4                    -3.45     0.7730%  0.7730-0.8118%      89.5
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  30    104/11                      没有成交
  20    104/14                      没有成交
  10     105/4                       0.7730%
   5     105/5                       0.4830%
   3     104/1                      没有成交
   2    104/10                      没有成交
 (完)         

 (记者 罗两莎；; 审校 林高丽)

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