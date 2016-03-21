台湾已公布经济指标--2016/3/21

标题新闻：美国候任商务部长罗斯称同加拿大和墨西哥重新磋商NAFTA是特朗普政府贸易工作当务之急
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 2月 -11.8% -13.0% 4/11 -- 商品进口(y/y) 2月 -13.1% -11.7% 4/11 -- 外销订单(y/y) 1月 -12.4% -12.3% 3/21 -9.95% 经常帐盈余(亿美元) 第四季 200.1 188.0 r 5/20 -- 国际收支(亿美元) 第四季 13.4 56.9 5/20 -- M2货币总计数(y/y) 1月 +5.63% +5.68% 3/24 -- 季调失业率 1月 3.91% 3.84% 3/22 -- 工业生产指数(y/y) 1月 -5.65% -5.85% r 3/23 -- 外汇存底(亿美元) 2月底 4,288.16 4,259.78 4/6 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 2月 +2.40% +0.80% r 4/7 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第四季 -0.52% -0.80% -- -- (Q4统计值 (Q3修正值) ) 重贴现率(%) 12月17 1.625% 1.750% 3/24 -- 日 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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