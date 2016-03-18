全球金市：现货金本周有望收高，美联储对加息态度谨慎令美元承压

“这是市场对美联储决议声明做出反应的余波，”Phillip Futures分析师Daniel Ang说道，“黄金在1,260美元寻获支撑，无意跌破该水准，主要是因为美元走软。”

美元兑日圆在隔夜市场触及近17个月低点，因美联储减少了对今年升息次数的预估，令美元承压。美元指数 本周料下跌1.5%。

全球最大的黄金上市交易基金--SPDR Gold Trust称，周四的黄金持仓量较周三增加1.50%至807.09吨。

现货银 上涨逾1%，达到去年10月末以来最高，本周升幅接近4%，上周为小幅收低。（完）

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