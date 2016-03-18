全球金市：现货金本周有望收高，美联储对加息态度谨慎令美元承压

标题新闻：美国候任商务部长罗斯称同加拿大和墨西哥重新磋商NAFTA是特朗普政府贸易工作当务之急
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
“这是市场对美联储决议声明做出反应的余波，”Phillip Futures分析师Daniel Ang说道，“黄金在1,260美元寻获支撑，无意跌破该水准，主要是因为美元走软。”
美元兑日圆在隔夜市场触及近17个月低点，因美联储减少了对今年升息次数的预估，令美元承压。美元指数 本周料下跌1.5%。
全球最大的黄金上市交易基金--SPDR Gold Trust称，周四的黄金持仓量较周三增加1.50%至807.09吨。
现货银 上涨逾1%，达到去年10月末以来最高，本周升幅接近4%，上周为小幅收低。（完）
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/高琦 审校 张荻)
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伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选