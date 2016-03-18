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亚洲 | 2016年 3月 18日 星期五 15:34 BJT

表格：外资在韩国股市买超2,771亿韩元，连续七日买超

路透首尔3月18日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0721GMT，外资
在韩国股市买超2,771亿韩元，连续七个交易日买超，期间累计买超2.054
万亿韩元(17.7亿美元)。
    
    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 
超)：
    
        日期        外资          机构投资人       散户
    ----------------------------------------------------
     3月18日       277.1*          -341.3           28.5
    ^3月17日       734.6           -145.5         -268.5
     3月16日        98.4            -90.8          -45.9
     3月15日        62.5           -131.4            9.5
     3月14日        82.9           -245.0          135.2
     3月11日       147.7           -150.1          -56.8
     3月10日       651.0           -582.0         -121.9 
     3月 9日       -18.3            -26.0           -4.6
     3月 8日       -95.7            -61.3          106.0
     3月 7日       201.6           -198.8          -53.6
     3月 4日       162.0           -132.1          -45.5
     3月 3日       496.5           -235.5         -314.8
     3月 2日       377.8            -15.4         -411.0
     2月29日       173.2           -189.3          -53.8
     2月26日       243.1            163.4          -42.7
    ----------------------------------------------------
    本月以来     3,178.1         -2,355.1       -1,043.5
    ----------------------------------------------------
    今年以来       512.3          2,245.2       -1,730.6
    ----------------------------------------------------

    注：^ 为修正后数据。(完)

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