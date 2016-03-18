表格：外资在韩国股市买超2,771亿韩元，连续七日买超

路透首尔3月18日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0721GMT，外资 在韩国股市买超2,771亿韩元，连续七个交易日买超，期间累计买超2.054 万亿韩元(17.7亿美元)。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 3月18日 277.1* -341.3 28.5 ^3月17日 734.6 -145.5 -268.5 3月16日 98.4 -90.8 -45.9 3月15日 62.5 -131.4 9.5 3月14日 82.9 -245.0 135.2 3月11日 147.7 -150.1 -56.8 3月10日 651.0 -582.0 -121.9 3月 9日 -18.3 -26.0 -4.6 3月 8日 -95.7 -61.3 106.0 3月 7日 201.6 -198.8 -53.6 3月 4日 162.0 -132.1 -45.5 3月 3日 496.5 -235.5 -314.8 3月 2日 377.8 -15.4 -411.0 2月29日 173.2 -189.3 -53.8 2月26日 243.1 163.4 -42.7 ---------------------------------------------------- 本月以来 3,178.1 -2,355.1 -1,043.5 ---------------------------------------------------- 今年以来 512.3 2,245.2 -1,730.6 ---------------------------------------------------- 注：^ 为修正后数据。(完)