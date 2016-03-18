金属期市：伦铜创四个月高位，受美联储观点及中国楼市升温提振

瑞银驻墨尔本分析师Lachlan Shaw称，从石油到铁矿石等大宗商品价格上涨，亦帮助提振矿商的投入成本，帮助支撑了价格。

“通胀压力透过美元下跌和能源价格上涨而浮现，(所以)矿商的一些成本再度开始上扬。“

0714GMT时，LME三个月期铜 涨0.7%，报每吨5,102.50美元，昨天上涨2.7%。

今日稍早LME期铜曾触及11月5日以来最高的5,131美元，期铜料录得五周内的第四周周线上涨，2016年迄今上涨逾8%。

上海期铜 涨1.8%至每吨38,380元人民币。沪锌、沪锡与沪镍皆上涨逾2%。

COPY 力拓 任命铜和煤炭部门负责人Jean-Sébastien Jacques接任公司执行长，标志着这家矿业巨头的管理层更迭。

上海有色网的一则报道称，中国第二大综合性铜生产商--铜陵有色金属集团 计划将2016年的铜产量从前一年的131万吨下调至120万吨。 (完)

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