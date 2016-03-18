路透基点：台湾强茂亚洲股份寻求7,000万美元贷款

路透香港3月18日 - 汤森路透旗下基点报导，强茂亚洲股份有限公司在市场寻求7,000万美元双档五年期贷款，用于再融资和运营资本。

台湾第一商业银行和台湾合作金库银行担任牵头行兼簿记行，后者还兼任额度代理行。

A部分是最高5,000万美元的定期贷款，用于再融资，利率较三个月期伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码158个基点。B部分是最高3,000万美元的循环信贷，用作运营资本，利率较三个月或六个月期Libor加码158个基点。两部分贷款总额不超过7,000万美元。

借款人会支付伦敦银行间拆放款利率(Libor)与台北外汇交易中心美元隔夜拆款利率(TAIFX3)超出30基点的部分。

如果承贷1,400万美元或更高，银行将获得牵头行的头衔和24个基点的先付费用；如果承贷1,050-1,390万美元，银行将获得牵头行的头衔和17个基点的费用。

承贷700-1,040万美元，银行将作为一般参贷行，并获得11个基点的费用；如果承贷500-690万美元，将获得同样头衔以及7个基点的费用。

回复截止日期是3月18日。

母公司强茂集团提供担保。强茂集团位于高雄，主要生产半导体产品。

A部分贷款有三年宽限期，之后每半年一次，分五次不等额偿还：前四次每次偿还10%，第五次偿还60%。