《汇市简讯》欧元/美元略下滑，受人民币表现强劲影响

0744GMT * 欧元/美元略下滑至1.1278，此前亚洲市场交投淡静，限于1.1312- 37波动 * 料受到人民币兑美元表现强劲影响 * 投机客寄望能逢低承接买入 * 3月10日和11日所及高位1.1218/10料埋有大量买需 * 图表reut.rs/22qWBts (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 孙茉莉; 审校 李婷仪)