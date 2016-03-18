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亚洲 | 2016年 3月 18日 星期五 15:53 BJT

《汇市简讯》欧元/美元略下滑，受人民币表现强劲影响

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    * 欧元/美元略下滑至1.1278，此前亚洲市场交投淡静，限于1.1312-
37波动
    * 料受到人民币兑美元表现强劲影响
    * 投机客寄望能逢低承接买入
    * 3月10日和11日所及高位1.1218/10料埋有大量买需
    * 图表reut.rs/22qWBts
    (完)
    
      
      
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 (编译 孙茉莉; 审校 李婷仪)

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