路透调查：逾九成金融机构估台湾央行3月降息半码，刺激景气复苏

* 时间：3月24日预估当地时间16:30-17:30

* 事件：台湾央行第一季全体理监事会议

* 调查结果：14家受访机构，逾九成估计央行将降息半码

路透台北3月18日 - 根据路透调查，逾九成的金融机构预估台湾央行3月将降息半码(0.125个百分点)，重贴现率降至1.500%，以提振台湾疲弱的经济表现。

14家金融机构中有13家预估台湾央行本次将降息半码，重贴现率降至1.500%；一家金融机构则认为央行将降息一码(0.25个百分点)，以刺激经济。

2月间台湾官方已两度下修今年经济成长率至1.47%，创金融海啸来次低；去年全年经济成长率为0.75%，创下2009年金融海啸衰退1.57%以来最低。 出口料连两年负成长，创纪录首见。

台湾央行自去年9月开始已二度降息半码(0.125个百分点)，重贴现率目前在1.625%。

近期公布的数据也表现不佳，台湾2月出口金额较上年同期减11.8%，为连续第13个月衰退。至于下周一将公布的2月外销订单，市场估计将年减9.95%，为连续第11个月衰退。

以下是各金融机构对台湾央行利率决策预估：

金融机构 重贴现率

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澳新银行 1.500

巴克莱银行 1.500

群益投顾 1.500

中国信托银行 1.500

星展跟行 1.500

富兰克林华美投信 1.500

ING金融 1.375

元富投顾 1.500

MOODY's 1.500

永丰金控 1.500

法兴 1.500

台新投顾 1.500

大众银行 1.500

元大投顾 1.500

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