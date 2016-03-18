韩国金融：外资2月连续第三个月自股债市撤资

外资2月所持韩债占全部韩债的比重为6.2%，低于1月的6.5%。

截至2月底，中国对韩债的持有比重在所有外资中名列第一，持有规模为17.5万亿韩元。

与此同时，数据显示外资在2月卖超韩股1,940亿韩元，规模不及前月的卖超3.1万亿韩元。

美国投资者卖超额再占上风，卖超了9,000亿韩元的韩股；英国和开曼群岛投资者分别卖超5,000亿韩元和3,000亿韩元的韩股。(完)