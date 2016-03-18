韩国金融：外资2月连续第三个月自股债市撤资

标题新闻：美国候任商务部长罗斯称同加拿大和墨西哥重新磋商NAFTA是特朗普政府贸易工作当务之急
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
外资2月所持韩债占全部韩债的比重为6.2%，低于1月的6.5%。
截至2月底，中国对韩债的持有比重在所有外资中名列第一，持有规模为17.5万亿韩元。
美国排第二，持有14.4万亿韩元韩债；随后是瑞士，持有13.2万亿韩元。
与此同时，数据显示外资在2月卖超韩股1,940亿韩元，规模不及前月的卖超3.1万亿韩元。
美国投资者卖超额再占上风，卖超了9,000亿韩元的韩股；英国和开曼群岛投资者分别卖超5,000亿韩元和3,000亿韩元的韩股。(完)
(编译 刘秀红/艾茂林; 审校 于春红)
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伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选