背景资料： 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

日本央行周五公布的会议记录显示，央行委员在1月会议上讨论了再度扩大资产购 买规模，但最终采取了负利率计划。央行货币政策委员会的九名委员中，有四名反对负 利率决定，怀疑它能对经济产生多大的刺激作用。 意大利报纸La Repubblica周五报导，欧洲央行(ECB)执委普雷特称欧元区利率尚未 触及下限，并表示降息依然是欧洲央行可用工具的一部分。 瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)周四对瑞士广播电台表示，央行可能长时间维 持当前货币政策。瑞士央行正利用负利率及金额不明的买汇行动压低瑞郎、保护对欧元 区的出口。 南非央行周四上调指标附买回利率，旨在抑制不断上升的通胀率。南非央行总裁甘 亚格表示，面对不利的企业和消费者信心，货币政策委员会仍对疲弱的经济成长前景感 到担忧，委员会判定成长前景面临的风险偏向下档。央行上调附买回利率25个基点至7. 0%，1月曾加息50个基点。 印尼央行周四将指标利率下调25个基点，至6.75%，一如多数分析师预期，这是今 年内该央行第三次降息以支撑经济成长。 美国 联邦基金利率0.25%-0.5% 2015年12月16日升息25基点 基本贴现率1.00% 2015年12月16日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率14.25% 2015年7月29日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.625% 2015年12月17日降12.5基点 担保放款融通利率2% 2015年12月17日降12.5基点 短期融通利率3.875% 2015年12月17日降12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.75% 2015年12月17日升25基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.50% 2015年6月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率2.25% 2016年3月10日降25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率6.75% 2015年9月29日降50基点 附卖回利率5.75% 2015年9月29日降50基点 印尼 指标利率6.75% 2016年3月17日降25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.00% 2016年3月10日降5基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.5% 2016年2月11日降15基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率0.50% 2016年3月17日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率11% 2015年7月31日降50个基点 非洲 南非 附买回利率7.0% 2016年3月17日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5 .25%。(完) (整理 高琦 审校 李婷仪)