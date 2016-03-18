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亚洲 | 2016年 3月 18日 星期五 16:13 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--3月18日

3月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时
间16:12时，1港元=0.83385人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为34.63%，低于上交易日收盘的35.44%。    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.30      4.33      1.19
 建设银行                                          4.86      5.00      1.17
 中国银行                                          3.43      3.20      1.29
 农业银行                                          3.22      2.83      1.36
 招商银行                                         16.17     16.38      1.18
 中信银行                                          6.00      4.87      1.48
 交通银行                                          5.66      5.05      1.34
 民生银行                                          9.13      7.29      1.50
 中国人寿                                         23.15     19.02      1.46
 中国平安                                         32.12     36.95      1.04
 中国太保                                         25.14     27.35      1.10
 中信证券                                         16.95     17.14      1.19
 新华人寿                                         38.48     25.95      1.78
 海通证券                                         14.02     12.64      1.33
 华能国际                                          7.84      7.12      1.32
 大唐发电                                          4.27      2.28      2.25
 华电国际                                          5.55      4.93      1.35
 中煤能源                                          5.21      3.33      1.88
 中国神华                                         14.34     13.00      1.32
 中国石油                                          7.88      5.40      1.75
 兖州煤业                                         11.03      4.01      3.30
 中国石化                                          4.69      4.88      1.15
 上海石化                                          6.54      3.72      2.11
 中海油服                                         13.23      6.51      2.44
 仪征化纤                                          5.07      1.77      3.44
 中国铝业                                          4.53      2.70      2.01
 江西铜业                                         15.01      9.84      1.83
 洛阳钼业                                          3.51      1.30      3.24
 紫金矿业                                          3.41      2.55      1.60
 马钢股份                                          2.67      1.55      2.07
 鞍钢股份                                          4.20      3.68      1.37
 重庆钢铁                                          2.83      1.08      3.14
 海螺水泥                                         16.03     19.68      0.98
 洛阳玻璃                                         30.13      4.53      7.98
 京城机电                                          8.98      3.40      3.17
 中联重科                                          4.57      3.15      1.74
 金隅股份                                          8.67      5.40      1.93
 中国国航                                          6.84      5.45      1.51
 东方航空                                          6.03      4.04      1.79
 南方航空                                          6.32      4.86      1.56
 中国远洋                                          6.27      3.06      2.46
 中海集运                                          4.66      1.81      3.09
 中集集团                                         15.67     12.12      1.55
 中海发展                                          6.92      4.89      1.70
 宁沪高速                                          8.63     10.22      1.01
 深高速                                            8.80      6.78      1.56
 成渝高速                                          4.25      2.53      2.01
 皖通高速                                         14.30      6.22      2.76
 广深铁路                                          3.92      3.25      1.45
 中国南车                                         10.43      7.98      1.57
 中国交建                                         11.92      8.14      1.76
 中国铁建                                         11.27      8.59      1.57
 中国中铁                                          8.19      5.64      1.74
 长城汽车                                          9.17      6.86      1.60
 比亚迪                                           56.95     43.65      1.56
 广汽集团                                         19.40      7.58      3.07
 青岛啤酒                                         28.54     30.05      1.14
 白云山                                           23.13     17.20      1.61
 新华制药                                         10.41      4.13      3.02
 海信科龙                                          7.40      2.95      3.01
 南京熊猫                                         12.93      5.66      2.74
 晨鸣纸业                                          7.70      5.74      1.61
 上海医药                                         16.74     14.92      1.35
 中兴通讯                                         15.06     14.16      1.28
 东方电气                                         10.96      6.69      1.96
 潍柴动力                                          8.12      8.81      1.11
 东北电气                                          7.44      2.38      3.75
 广船国际                                         28.24     12.18      2.78
 昆明机床                                         10.83      2.93      4.43
 一拖股份                                          9.98      4.55      2.63
 北辰实业                                          4.26      2.42      2.11
 创业环保                                          8.53      4.96      2.06
 中国中冶                                          4.29      2.16      2.38
 金风科技                                         15.89      9.90      1.92
 丽珠                                             42.50     33.05      1.54
 万科                                             24.43     19.52      1.50
 郑煤机                                            7.52      3.39      2.66
 大连港                                            4.10      2.96      1.66
 山东墨龙                                          8.66      2.70      3.85
 浙江世宝                                         25.28      7.75      3.91
 复星医药                                         19.41     19.08      1.22
 光大银行                                          3.74      3.63      1.24
 东江环保                                         16.25     10.30      1.89
 上海电气                                          8.97      3.57      3.01
 广发证券                                         15.42     16.72      1.11
 华泰证券                                         16.35     15.90      1.23
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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