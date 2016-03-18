更新版 1-中国汇市：人民币收升逾200点创年内新高，仍将跟随美指走势

* 人民币收升逾200点创年内新高 * 早盘一度与中间价同创三个月新高 * 国际美元续跌挤压人民币空头 * 汇价走势料有所反复 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京3月18日 - 人民币兑美元即期 周五收升逾200点创年内新高。 交易员称，美指续跌挤压人民币空头，贬值预期进一步淡化。后续汇价走势料有所反复，短 期仍看美指趋势，人民币或仍有上升空间。 他们指出，人民币兑美元早盘一度劲升约370点，与中间价同创三个月新高；午盘美指 调升，加上客盘购汇增加，人民币亦收敛涨幅。 而离岸人民币 早盘在中间价开出后亦迅速向中间价靠拢，从三个半月高点回撤 并转为走跌，但仍较在岸价格小幅倒挂，中间价信号指引作用继续得到强化。 “实需客户该购汇还是购汇，对投机性客户我们不做任何建议。我不觉得人民币会走出 大的升值趋势，但走势还是看央行。”一股份行交易员称。 亦有外资行交易员表示，中间价这几天表现有些超出预期，但应该不会一路涨上去，就 看这波美元调整什么时候结束，全年角度还是看多美元。 全球汇市方面，美元指数周五自五个月低点回升，不过恐仍会连续第三周录得周线跌幅 ，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)对升息的谨慎态度，令投资者削减美元多仓。[FRX/C N] 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人 民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.4727 6.4930 0.31% 中间价 6.4628 6.4961 0.52% 成交额 185.78亿美元 179.44亿美 元 日内波动幅度(pips) 294 日高6.4559 日低6.4853 今年以来升贬幅度 0.43% 2005年汇改以来升贬幅度 27.87% 一年期美元/人民币掉期 +530 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.478 6.456 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.64 6.6125 R=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4699；交易中心自1月4日 起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参 考汇率。 中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度 和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇 率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价 ，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 张喜良/黄凯)