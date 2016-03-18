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亚洲 | 2016年 3月 18日 星期五 16:33 BJT

背景资料：2016年中国信用债违约一览

路透上海3月18日 - 中国经济疲弱不改令企业经营压力不断加大，尤其是产能过剩行业，供给侧改革的推
进更令相关企业偿债困难有增无减；而反腐行动的持续进行，也加大了企业层面所面临的治理风险，并令外部
融资的不确定性相应增加。综合而言，2016年信用债市场的风险暴露或将更甚于2015年，违约案例上升也可能
会更加明显。
    
    以下为2016年中国信用债市场出现的违约案例一览：
    
  发债主体   债券简称   发行规模  兑付日或  期限 票面利率 主承销商  债券种类     备    注
                     (亿元人民币) 付息日 
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 *南京雨润  15雨润CP001     5     3月17日    1年   6.45%  建设银行  短融     本息违约
  食品                                                    民生银行
  淄博宏达  15宏达CP001     4     3月8日     1年   8%     浦发银行  短融     本息违约
  矿业                                                                       公告3月11日偿付本息
  广西有色  13桂有色PPN001  5     2月27日    3年   5.70%  光大银行  PPN      本息违约
  金属集团                                                国开行    
  山东山水  15山水SCP002    8     2月12日   270天  4.50%  招商银行  超短融   本息违约，兑付日遇
  水泥集团                                                                   节假日顺延至2月14日
  亚邦集团  15亚邦CP001     2     2月9日     1年   7.95%  招商银行  短融     本息违约，兑付日遇
                                                                             节假日顺延至2月14日
                                                                             公告3月10日偿付本息
  宁德市    13宁德SMECN001 0.25   2月4日     3年   5.80%  兴业银行  集合票据 中债信用增进公司部
  夏威食品                                                                   分代偿本息总额  
  重汽集团  13宁德SMECN001 0.35   2月4日     3年   5.80%  兴业银行  集合票据 中债信用增进公司全
  福建专用车                                                                 部代偿本息总额
  青岛三特  13青岛SMECN1   0.6    1月25日    3年   6.00%  恒丰银行  集合票据 中债信用增进公司全
  电器集团                                                                   部代偿本息总额
  云峰集团  15云峰PPN001   10     1月22日    2年   8%     浦发银行   PPN     15云峰PPN001付息违
            15云峰PPN003   10                1年   7%                        约，其余两期为回售
            15云峰PPN005   10                1年   6.8%                      行权违约
  山东山水  13山水MTN1     18     1月21日    3年   5.44%  兴业银行  中票     本息违约
  水泥集团  
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(完)

 (整理 边竞；审校 吕雯瑾)

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