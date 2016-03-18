更新版 1-欧元区经济：ECB执委普雷特称，若经济未上升央行或再度降息

“对，所有央行都可以这么做，”普雷特说。“你可以印钱，发给民众。这就是从直升机上撒钱。”

不过他提醒，“问题是，求助于这样的工具是否合适，这样做的恰当时机又是什么。这真的是一种非常极端的工具。”

欧洲央行上周下调全部三大主要利率，并宣布可能购买欧元区投资级别的非银行企业发行的公司债。

当被问及目前身陷柴油排放丑闻的德国大众汽车(福斯汽车, Volkswagen) 是否属于合格发债人时，普雷特说，“是，只要是投资级别就可以。还有其他行业的公司债，比如公用事业、保险、电信和能源。”(完) (编译 刘秀红/艾茂林; 审校 于春红/李婷仪)