欧元债市：葡萄牙公债领跌区内收益率下行走势，ECB再传宽松表态

德拉吉当时表态称他不预期未来会进一步降息，促使市场回调对欧洲央行降息的预期。普雷特与德拉吉的言论形成明显对比。

“上周欧洲央行会后，市场得到的看法是央行可能接近于降息周期的末尾，未来可能倾向于选择量化宽松举措。”DZ Bank分析师Rene Albrecht说道，“但现在，市场又开始回调对央行声明的解读。”

葡萄牙10年期公债收益率 下降逾5个基点至2.675%，为约七周低点。

其它欧元区公债收益率下滑2-3个基点。德国10年期公债收益率 、法国10年期公债收益率 和西班牙10年期公债收益率 都跌至上周四欧洲央行会议以来的最低位。(完)

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