欧元债市：葡萄牙公债领跌区内收益率下行走势，ECB再传宽松表态

欧元债市：公债收益率上涨，因大量供应充斥市场
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。
德拉吉当时表态称他不预期未来会进一步降息，促使市场回调对欧洲央行降息的预期。普雷特与德拉吉的言论形成明显对比。
“上周欧洲央行会后，市场得到的看法是央行可能接近于降息周期的末尾，未来可能倾向于选择量化宽松举措。”DZ Bank分析师Rene Albrecht说道，“但现在，市场又开始回调对央行声明的解读。”
葡萄牙10年期公债收益率 下降逾5个基点至2.675%，为约七周低点。
其它欧元区公债收益率下滑2-3个基点。德国10年期公债收益率 、法国10年期公债收益率 和西班牙10年期公债收益率 都跌至上周四欧洲央行会议以来的最低位。(完)
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(编译 王洋/高琦 审校 李婷仪/孙茉莉)
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。
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