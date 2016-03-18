CNH动态：离岸即期冲高回落，趁美元弱势创逾三月新高后午盘转跌

路透香港3月18日 - 离岸人民币即期 在美联储议息会议“鸽派”声明后，继周四大举上涨后，周五早盘在外汇交易中心公布中间价触及三个月新高时更扩大战果，一举上演逼空大战，收复了今年以来的全部失地，创近三个半月的盘中高点，后空头回补及购汇盘出现，午盘波动加剧，转为下跌。

分析人士认为，近期离岸与在岸人民币兑美元汇率上升，但不可过于乐观，美元阶段见顶，料继续缓和人民币贬值预期，但人民币贬值压力并没消失，下半年，人民币兑美元汇率的贬值压力可能超过上半年。

离岸人民币周四在美联储议息会议之后大涨，周五早盘仍升势强劲，盘中最高触及6.4383元关口的近三个半月新高，较在岸价格一度倒挂逾100点，午盘后自高点跌逾300点，人民币兑美元即期 周五早盘一度劲升约370点，与中间价同创三个月新高后亦收敛涨幅。两地价差约5个基点。

“美元弱势后有所反弹，CNH即期波动加大，早盘跟着中间价一路创了近期新高，但午盘后很多空头进行回补，另外境内外价差出现境外贴水的时候购汇盘会出来了，所以又跌了300多点。”一位香港外汇交易员称。

中国社科院世经政所研究员张明认为，人民币贬值预期短期内可能有所缓和，但如果美联储二季度重新加息，如果国内增长率继续走弱、特别是金融风险进一步显性化，那么居民与企业的换汇行为很可能再度强化。2016年下半年，人民币兑美元汇率的贬值压力可能超过上半年。

莫尼塔报告认为，目前央行对人民币汇率的掌控力明显提高。未来走向要考虑央行调控的意愿。中国央行行长周小川此前提到，即使推进人民币汇改，也会更加注重时机，不要引起太多外溢效应，不要引起外界太多批评。考虑到下半年国际政治事件频繁，9月4日杭州G20峰会，10月人民币正式加入SDR篮子，11月8日美国大选，这些事件也意味着今年人民币汇率“腾挪空间”不大。

东方汇理驻香港的高级新兴市场策略师Kowalcyzk Dariusz周四报告称，人民币贬值的压力已显着缓解。“3月以来，人民币市场干预量也大幅减少，表明人民币终于可以两脚站稳了，” 他重申年底前看涨人民币至6.35元。

本地时间16:38，离岸人民币即期 即期报6.4765元，盘中一度触及6.4383元，上日收报6.4560元。今日人民币兑美元中间价 涨333点报6.4628元，人民币兑美元 即期报6.4800元。两地价差35个基点。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.6360元,盘中高点在6.5900，创去年11月20日以来的新高。