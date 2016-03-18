更新版 1-台湾货币市场：短率持稳既有区间，月内短钱宽裕惟跨季资金供给仍受限

* 短率持稳既有区间 * 月内短钱依旧宽裕 * 跨季短率变化不大 * 短票及RP利率持平 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北3月18日 - 台湾银行间短率周五持稳既有区间。资金调度人员表示，目前短钱宽裕惟需求疲软， 令月内短率贴近低位，而受限于季底财报资本适足率(BIS)计算，仅有极少数银行提供跨季拆款资金，其中一 家大型银行今日以0.36%与银行承作跨季拆款，至于票券商跨季拆款则维持在0.38-0.39%不变。 不过，午后因有部分小型金融机构以较高利率拆入，使隔拆利率最高跳升至0.30%。惟资调人员说，整体 而言资金依旧宽松。 他们指出，市场聚焦下周央行理监事会议息决策，目前多数预期降息半码，但考量季底资金紧缩效应，短 率依旧维持低档区间整理，静候央行下周四理监事会拍板定案。 〞最近有比较松一点，如果资金缺口小的，想要赌下礼拜这一把。〞一位大型票券商资调人员说。 另位公营行库资调人士则提及，上次央行宣布降息隔日货币市场一片混乱，部分利率并未立即反应央行降 息影响，预估这次可能要待月底当周短率才会出现明显变化，但届时已逼近季底，后续仍须观察跨季资金供需 情形，不能一昧期待跨季短率也会随月内短率同步大幅下滑。 本地时间17:45 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.520 32.706 台湾加权股价指数<.TWII 8,810.71 8,734.54 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.202% 0.201% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.300% 0.200-0.260% --一周拆款利率区间 0.210-0.360% 0.220-0.350% --两周拆款利率区间 0.330-0.360% 0.230-0.350% **发票量渐增** 短票市场方面，大型票券商指出，持续受惠于元大金控发行免保短票挹注，周五发票量明显增温，金融机 构间买票意愿偏高，交投以跨月短票为主，成交利率维持在现有利率水准。 他们表示，尽管已有家大型银行开放以0.38%的利率承作跨季拆款及短票，对跨季资金调度较为放心，但 银行对每家票券商皆有跨季资金额度限制，因此仍要做好跨季资金调度控管，预料下周将有较多银行加入跨季 资金供给行列，可望提高跨季资金流动性。 〞季底快到了，现在操作以不要受季底紧缩因素干扰为首要。〞一位大型票券商交易员说。 元大金控 集团为了支应大众银行收购股权转换案，将于周四起三天发行月内、跨月天期不依的 免保短票，发行总额约350亿台币。去年八月元大金宣布将以股分转换方式并购大众银行 百分之百的 股权，总金额达565.5亿台币。 今日大型票券商与银行间承作自保短票跨月利率主要成交在0.36-0.38%，大致同于上日。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.364%，前日0.364%； 上日区间在0.30-0.46%，前日在0.30-0.40%；上日成交量141.84亿台币，前日在74.75亿台币。 台湾央行周五共发行5,766亿台币定存单，与今日到期金额5,819亿台币相较，存单发行余额减53亿台币。 下周央行定存单到期1兆1,806.5亿台币，到期落点分别为：周一2,780亿台币、周二5,572.5亿台币、周三 1,511.5亿台币、周四1,810.5亿台币、周五132亿台币。 拆款中心资料 显示，周五超额准备为350亿台币，累积至周日超额准备1,990亿台币、加计前期1%的 超额准备为3,438亿台币。 **RP利率持稳** 债券附买回(RP)市场方面，证券交易员表示，尽管今日国际板债券交割因子较多，但对市场资金调度，RP 利率仍旧持平现有区间，继续关注季底资金情势变化。 他们指出，季底将至，市场对跨季资金操作较显保守，仍须谨慎看待季底资金紧缩效应，部分券商倾向提 前调度好跨季资金，增加跨季较长天期的公司债RP承作量。 〞资金没有感觉紧的状况，但也没有多松。〞一位大型证券商交易员说。 近期国际板债券发行量密集，周五发行的有JPMorgan Chase发行2.2亿美元债券、法商法国兴业银行发行6 .3亿美元债及Morgan Stanley发行0.93亿澳币债券，下周一则有Morgan Stanley发行1.1亿美元债券。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率主要成交在0.33-0.36%；短天期公司债附买回利率主要成 交在0.42-0.44%，一个月天期则成交在0.43-0.45%；以上报价大致同于上日。 今日大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率与上日大致相同，短天期公债附买回利率0.25-0.30%； 公司债附买回利率主要成交于0.30-0.33%。(完) (审校 林高丽)