路透伦敦3月18日 - 以下为IRONFX分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：欧元涨势在1.1325 (R1)线略上方停止，然后稍有回落。短线前景仍看涨，因此预计有效冲破1.1325 (R1)后，有望上探2月11日高点所在的1.1370 (R2)区域。但从短期摆动指标来看，已看到即将回落的迹象，回落过后多头将再度占据主导。相对强弱指标(RSI)已在超买区域见顶，看似很快能降至70下方，而平滑异同移动平均线(MACD)尽管仍高于0轴及虚线(trigger line)，但已显现见顶迹象。日线图方面，预计欧元/美元仍在1.0800关键区域至1.1500心理区域之间波动。因此，汇价整体趋势仍横盘波动。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1262 1.1317 -0.49 +3.70 1.0860

美元/日圆 111.31 111.37 -0.05 -7.47 120.30

欧元/日圆 125.38 126.05 -0.53 -3.90 130.47

美元/瑞郎 0.9712 0.9671 +0.42 -3.05 1.0018

英镑/美元 1.4426 1.4478 -0.36 -2.12 1.4738

美元/加元 1.3019 1.2972 +0.36 -5.93 1.3839

美元/离岸人民币 6.4756 6.4546 +0.33 -1.41 6.5680

澳元/美元 0.7621 0.7648 -0.35 +4.76 0.7275

新西兰元/美元 0.6795 0.6845 -0.73 -0.44 0.6825

欧元/瑞郎 1.0940 1.0950 -0.09 +0.50 1.0886

欧元/英镑 0.7805 0.7812 -0.09 +5.95 0.7367

欧元/瑞典克朗 9.2562 9.2549 +0.01 +0.93 9.1705

美元/挪威克朗 8.3453 8.3204 +0.30 -5.59 8.8398

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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