《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增151.75亿台币，连二周净增

标题新闻：美国候任商务部长罗斯称同加拿大和墨西哥重新磋商NAFTA是特朗普政府贸易工作当务之急
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透台北3月18日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增151.75亿台币，连续第二周净增；央行存单未到 期余额为7兆(万亿)4,100.65亿台币。台湾央行上周存单发行余额净增551亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少( 亿) *3/14 5,338.30 5,534.30 +196.00 *3/15 1,824.00 1,834.00 +10.25 3/16 4,877.00 4,876.50 -0.50 3/17 1,544.20 1,543.20 -1.00 3/18 5,819.00 5,766.00 -53.00 总计 19,402.30 19,554.05 +151.75 注：*3/14含2年期300.00亿台币 *3/15含14天期325.85亿台币 91天期发行量(亿 182天期发行量(亿 ) ) 日期 3/14 28 6 3/15 28 6 3/16 37 8 3/17 14 5 3/18 4 2 111 27 (完) (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)
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伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选