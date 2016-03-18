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亚洲 | 2016年 3月 18日 星期五 17:52 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增151.75亿台币，连二周净增

路透台北3月18日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增151.75亿台币，连续第二周净增；央行存单未到
期余额为7兆(万亿)4,100.65亿台币。台湾央行上周存单发行余额净增551亿台币。
          
   台湾央行存单未到期余额变化一览请参看     
 日期    到期量(亿)    发行量(亿)    增加/减少(
                                     亿)
  *3/14      5,338.30      5,534.30      +196.00
  *3/15      1,824.00      1,834.00       +10.25
   3/16      4,877.00      4,876.50        -0.50
   3/17      1,544.20      1,543.20        -1.00
   3/18      5,819.00      5,766.00       -53.00
 总计       19,402.30     19,554.05      +151.75
 注：*3/14含2年期300.00亿台币
    *3/15含14天期325.85亿台币
         91天期发行量(亿  182天期发行量(亿
         )                )
 日期                                     
   3/14               28                 6
   3/15               28                 6
   3/16               37                 8
   3/17               14                 5
   3/18                4                 2
                     111                27
 (完)

 (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)

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