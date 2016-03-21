台湾货币市场：3月21日及本提存期资金预期变化一览表

标题新闻：美国候任商务部长罗斯称同加拿大和墨西哥重新磋商NAFTA是特朗普政府贸易工作当务之急
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路透台北3月21日 - 台湾货币市场周一和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行定存单到期共2,780亿台币。 --公债付息7亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --Morgan Stanley发行1.1亿美元债券。 ---------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 2兆(万亿)125.45亿台币： 03/22 5,572.50亿台币 03/23 1,511.50亿台币 03/24 1,810.50亿台币 03/25 132.00亿台币 03/28 5.00亿台币 03/29 4,987.15亿台币 03/30 2,171.00亿台币 03/31 2,698.80亿台币 04/01 1,237.00亿台币 --公债还本付息817.5亿台币： 03/27 104甲6期1息 3.50亿台币 03/31 95甲3期本金 800.00亿台币 03/31 95甲3期10息 14.00亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --3/25：财政部发行91天期国库券财105-5期，预估金额200亿台币，24日标售。 --3/30：财政部发行五年期公债105/5期，预估金额300亿台币，25日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。(完) (记者 詹静宜 审校)
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伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选