亚洲橡胶：TOCOM期胶触及两周高位，受油价走强提振

标题新闻：美国候任商务部长罗斯称同加拿大和墨西哥重新磋商NAFTA是特朗普政府贸易工作当务之急
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
“基本上，橡胶跟油价一样是受到美元疲软的提振，”Commodity Intelligence Ltd总裁Masayo Kondo说。
“但我怀疑油价可以持续站在当前的每桶40美元以上水平。因此，TOCOM有可能再度承压，”Kondo说，并称如果越南乾旱的天气影响产量，情况可能会改变。越南是全球第四大橡胶生产国。
上海期交所橡胶主力9月合约 下跌25元人民币，收报每吨11,700元人民币。
新加坡商品交易所(SICOM)近月4月合约 最新报每公斤133.2美分，上涨3美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/李婷仪 审校 张荻/高琦)
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选