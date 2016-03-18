亚洲橡胶：TOCOM期胶触及两周高位，受油价走强提振

“基本上，橡胶跟油价一样是受到美元疲软的提振，”Commodity Intelligence Ltd总裁Masayo Kondo说。

“但我怀疑油价可以持续站在当前的每桶40美元以上水平。因此，TOCOM有可能再度承压，”Kondo说，并称如果越南乾旱的天气影响产量，情况可能会改变。越南是全球第四大橡胶生产国。

上海期交所橡胶主力9月合约 下跌25元人民币，收报每吨11,700元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)近月4月合约 最新报每公斤133.2美分，上涨3美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/李婷仪 审校 张荻/高琦)