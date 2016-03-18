欧洲汇市：英镑自四周高位回落，因美元兑主要货币展开反弹

英镑兑美元下滑0.4%至1.4420美元，英镑兑欧元持平于0.7810。

丹麦盛宝银行(Saxo Bank)外汇分析部主管John Hardy说道：“英镑的涨势缘于平仓操作，我们仍认为目前的点位到1.4600是阻力水准，英镑仍偏于下行。”

有多家银行警告，若英国在6月23日的公投支持脱欧，那么英镑或下滑20%之多。

西联汇款一主管说道：“昨日我们看到一些空头回补，今日空头强势回归，令英镑跌向1.44甚至更低。”(完)

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