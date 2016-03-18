欧洲汇市：英镑自四周高位回落，因美元兑主要货币展开反弹

标题新闻：美国司法部称瑞信正式同意支付53亿美元，和解针对其在销售RMBS时误导投资者的诉讼
RMBS为住房抵押贷款支持证券 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
英镑兑美元下滑0.4%至1.4420美元，英镑兑欧元持平于0.7810。
丹麦盛宝银行(Saxo Bank)外汇分析部主管John Hardy说道：“英镑的涨势缘于平仓操作，我们仍认为目前的点位到1.4600是阻力水准，英镑仍偏于下行。”
有多家银行警告，若英国在6月23日的公投支持脱欧，那么英镑或下滑20%之多。
西联汇款一主管说道：“昨日我们看到一些空头回补，今日空头强势回归，令英镑跌向1.44甚至更低。”(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红/孙茉莉; 审校 高琦/张荻)
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1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.26%，报13.5000，兰特在尾盘持稳，盘中低见13.6050，因数据显示消费者物价连续第四个月上升后，投资者抛售兰特。
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。