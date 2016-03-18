中国新债：广西下周五将招标发行313亿元一般和专项地方债

路透北京3月18日 - 中国广西壮族自治区财政厅周五公告，将于下周五(25日)招标发行总额313亿元人民币地方债，其中一般债券143亿元，专项债券170亿元。

上述一般地方债为广西今年首批，全部为置换债券，期限包括三年、五年、七年和10年，计划发行规模分别为30亿元、42亿元、42亿元和29亿元。

专项债也为广西今年首批，包含五年和七年两个期限，计划发行规模各为85亿元。

招标时间上，一般债为3月25日下午14:00-14:40，专项债为15:00-15:40；均自3月28日起发行并计息，当日发行结束。中债资信评估有限责任公司对上述债券的评级均为AAA。

上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%之间。

中国财政部此前发布通知，明确今年各地地方债发行节奏，同时要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。

路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。 (完)

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here (发稿 侯向明； 审校 黄凯)