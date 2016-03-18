路透基点：朗廷酒店投资72亿港元贷款一般联贷获14家银行参与--TRLPC

路透香港3月18日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，朗廷酒店投资有限公司72亿港元(9.3亿美元)四年期再融资案已在一般联贷阶段吸引14家银行参与。该公司是从香港房地产开发商--鹰君集团有限公司剥离出来的公司。

花旗和汇丰担任牵头行、簿记行及承销行，而建设银行(亚洲)为牵头行兼承销商。

在一般联贷阶段，九家银行取得高级主办行头衔，四家银行作为主办行，另一家银行为安排行。

消息人士称，朗廷酒店投资以三项资产作为贷款抵押，分别为香港朗豪酒店、香港康得思酒店和香港逸东酒店。

该子弹式贷款交易包括68亿港元定期贷款及4亿港元循环贷。支付最高综合收益将近120个基点，贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码98个基点。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)