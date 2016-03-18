中国计划在河北省建设核电站

标题新闻：美国候任商务部长罗斯称同加拿大和墨西哥重新磋商NAFTA是特朗普政府贸易工作当务之急
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(本文由路透中文网编译提供)
路透北京3月18日（记者 David Stanway） - 中国国家原子能机构主任许达哲周五称，中国计划在河北省建设一个核反应堆，以期降低雾霾，并推广清洁能源。
许达哲在位于北京郊区的核安保示范中心落成仪式上说道，为了京津冀一体化发展，正计划在河北沿海建设一个核电站。
他表示，本周北京的雾霾提醒人们发展核能的必要性，在实现中国到2030年左右温室气体排放触顶的承诺中，核能料也将发挥很大作用。
中国现有的核电站都在沿海地区，许达哲指出，中国继续考虑在内陆建设核电站的可能性，并称安全是首要任务。
许达哲表示，挑战仍很大，但中央政府已经对现有核电站进行了大笔投资以提升安全性。(完)
编译：李富强 发稿：程芳
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