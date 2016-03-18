东南亚股市：菲律宾股市领涨地区股市，得益于外资持续买超

路透曼谷3月18日 - 大多数东南亚股市周五上涨，与亚洲股市整体走势一致，因外资买入该地区股票，将菲律宾和马来西亚股市指标股指带到约五个月高位。

美联储对进一步加息的谨慎态度继续提振亚洲的风险偏好。

菲律宾股市 表现持续抢眼，其指标股指攀升1.3%至2015年10月27日以来最高。本周该股指累计上涨2.9%，是东南亚地区表现最好的股市。

马来西亚股市 上涨0.8%至2015年10月19日以来最高收位，周度涨幅为1.2%.

交易所数据显示，外资连续第三周在菲律宾股市买超，连续第五周在马来西亚股市买超。菲律宾股市迎获的资金净流入为44亿披索，而马来西亚获得的资金净流入为15亿马币。

新加坡股市 本周上涨2.8%，为表现第二佳的地区市场，紧随其后的印尼股市 本周上涨1.5%。泰国 和越南股市 表现欠佳，分别下跌0.8%和0.3%。

下周许多市场要缩短交易日天数，菲律宾股市下周四和周五将休市。新加坡和印尼股市周五休市。

涨跌 当日 今年以来 2016年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 359.90 2.16 +0.60 +8.14 332.82

新加坡 2906.80 26.63 +0.92 +0.83 2882.73

马来西亚 1716.34 13.15 +0.77 +1.41 1692.51

泰国 1382.96 2.76 +0.20 +7.37 1288.02

印尼 4885.71 0.02 +0.00 +6.37 4593.01

菲律宾 7306.74 95.84 +1.33 +5.10 6952.08

越南 575.82 -3.44 -0.59 -0.55 579.03

(完)

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