修正-马来西亚期市：棕榈油期货涨至23个月高位，因干旱天气料抑制产量

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路透吉隆坡3月18日 - 马来西亚棕榈油期货周五涨至近两年最高位，因干旱天气料将抑制产量，从而导致马来西亚库存下降。与此同时其它植物油价格也上涨，带动了棕榈油的上升势头。

马来西亚5月棕榈油期货 周五一度涨至2014年4月17日以来最高位每吨2,694马币，收盘时回落至2,679马币，较前一交易日上涨0.9%。

周五成交量为39,842口。

吉隆坡一交易员称，市场因预计干旱天气料将导致棕榈油减产而获得部分支撑；干旱天气应降低3月底的棕榈油库存水平。

“3月底的库存将低于一个月前，”这位交易员称。

行业数位领先分析师称，马来西亚棕榈油库存下降，可能导致棕榈油价格涨至每吨2,700至3,000马币，因厄尔尼诺(圣婴)现象降低了棕榈果产量。

大连9月豆油期货 涨1.6%，芝加哥5月豆油期货 升0.5%。(完)

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