国际油市：亚洲石脑油裂解价差现货价上涨，需求浮现

路透新加坡3月18日 - 亚洲近月合约5月上半月石脑油裂解价差周五下跌近6%，至三日低点每吨68.28美元，因布兰特原油价格走强。

韩国Hanwha Total和韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)是该国最先透过标购，寻求5月上半月石脑油的两家公司。

交易商称，这两家公司已至少买入7.5万吨石脑油，成本加运费(C&F)为较日本报价每吨贴水5.00至5.50美元。

这高于上周4月下半月交货船货的贴水水平，当时每吨报贴水6.50至8.50美元。

“由于西方前往亚洲的船货减少，而且正在使用的液化天然气(LPG)有限，因此石脑油市场走强，”北亚一交易商称。

“但卖家不急于出手，他们持观望态度，因这仅是5月采购的开始。”

马来西亚Titan本周亦买入一船5月上半月石脑油船货，交易商称，C&F价为较日本报价每吨贴水约7美元。

交易不能直接从所有买家处获得证实，因他们不会对自己的交易发表评论。

亚洲汽油裂解价差连续第五日下跌，至一周半低位每桶9.72美元，因原油价格持坚，而且新加坡和阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普(ARA)汽油库存依旧较高。

荷兰咨询机构PJK International数据显示，3月17日当周，ARA汽油库存为130万吨，比2月11日当周创下的纪录高位仅低1.8%。

新加坡市场达成的现货交易中，托克(Trafigura)从壳牌买入5月下半月交货的石脑油船货，价格为每吨380美元。

中石油向壳牌卖出一船95号汽油，船期为4月4-8日，价格为每桶54美元，但中石油从道达尔买入一船92号汽油，船期为4月7-11日，每桶为51.09美元。

联合石化向壳牌出售一船95号汽油船货，船期为4月6-10日，价格为每桶贴水0.50美元。

联合石化还向维多出售一船95号汽油，价格为每桶54美元，船期为4月7-11日。

卢克石油(Lukoil)从道达尔买入一船92号汽油，船期为4月7-11日，每桶为51.15美元。(完)

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