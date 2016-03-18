国际油市：亚洲柴油价差跌至10美元下方，因中期内需求前景低迷

路透新加坡3月18日 - 亚洲指标柴油价差周五跌至10美元下方，交易商指因原油价格上涨，而且在全球经济活动放缓的情况下，中期内柴油需求前景低迷。

指标含硫500ppm柴油裂解价差一直徘徊在10美元左右，因全球需求疲弱导致库存过剩。

但交易商称，炼厂增加维护近期帮助减少了柴油库存，为现货裂解价差提供了短期支撑。

含硫500ppm柴油现货价差周五下跌0.02美元，较新加坡报价每桶贴水0.28美元。

新加坡市场现货交易成交一笔。

联合石化向维多出售25万桶含硫10ppm柴油，离岸价(FOB)为较新加坡报价每桶升水0.80美元，船期为4月6至10日。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻