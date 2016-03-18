国际油市：亚洲柴油价差跌至10美元下方，因中期内需求前景低迷

标题新闻：美国候任商务部长罗斯称同加拿大和墨西哥重新磋商NAFTA是特朗普政府贸易工作当务之急
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路透新加坡3月18日 - 亚洲指标柴油价差周五跌至10美元下方，交易商指因原油价格上涨，而且在全球经济活动放缓的情况下，中期内柴油需求前景低迷。
指标含硫500ppm柴油裂解价差一直徘徊在10美元左右，因全球需求疲弱导致库存过剩。
但交易商称，炼厂增加维护近期帮助减少了柴油库存，为现货裂解价差提供了短期支撑。
含硫500ppm柴油现货价差周五下跌0.02美元，较新加坡报价每桶贴水0.28美元。
新加坡市场现货交易成交一笔。
联合石化向维多出售25万桶含硫10ppm柴油，离岸价(FOB)为较新加坡报价每桶升水0.80美元，船期为4月6至10日。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 王洋)
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