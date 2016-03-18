欧元债市：意大利公债收益率触及一年低位，因ECB官员暗示仍有可能减息

路透伦敦3月18日 - 意大利10年期公债收益率周五触及近一年低位，在欧洲央行官员的讲话暗示重新考虑再次减息后，欧元区公债收益率全面下跌。

意大利报纸La Repubblica周五报导，欧洲央行(ECB)执委普雷特称欧元区利率尚未触及下限，并表示降息依然是欧洲央行可用工具的一部分。

而欧洲央行总裁德拉吉周四晚些时候也表示，他预计在相当长一段时间内，利率将保持在低位，甚至会比现在水平还低一些。

这和上周四欧洲央行会议后德拉吉的讲话形成反差。当时德拉吉预期未来不太可能再次降息，引发市场人士降低对欧元区存款利率将进一步下降的预期。

“上周欧洲央行会后，市场得到的看法是央行可能接近于降息周期的末尾，未来可能倾向于选择量化宽松举措。”DZ Bank市场策略师Rene Albrecht说道，“但现在，他们调整对央行政策会议后的讲法。”

意大利10年期公债 收益率下跌3个基点，至2015年4月来最低的1.241%。同一线欧元区公债相比，二线欧元区公债预计在欧洲央行宽松政策中得益更大。

葡萄牙10年期公债收益率触及七周最低2.675%，之后反弹至2.76%。

德国10年期公债收益率 、法国10年期公债收益率 和西班牙10年期公债收益率 都跌至上周四欧洲央行会议以来的最低位，大部份欧元区公债收益率下滑2-3个基点。

市场等待今日稍后评级机构对多个国家的最新信贷评级。