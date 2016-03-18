欧元债市：意大利公债收益率触及一年低位，因ECB官员暗示仍有可能减息

欧元债市：公债收益率上涨，因大量供应充斥市场
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。
路透伦敦3月18日 - 意大利10年期公债收益率周五触及近一年低位，在欧洲央行官员的讲话暗示重新考虑再次减息后，欧元区公债收益率全面下跌。
意大利报纸La Repubblica周五报导，欧洲央行(ECB)执委普雷特称欧元区利率尚未触及下限，并表示降息依然是欧洲央行可用工具的一部分。
而欧洲央行总裁德拉吉周四晚些时候也表示，他预计在相当长一段时间内，利率将保持在低位，甚至会比现在水平还低一些。
这和上周四欧洲央行会议后德拉吉的讲话形成反差。当时德拉吉预期未来不太可能再次降息，引发市场人士降低对欧元区存款利率将进一步下降的预期。
“上周欧洲央行会后，市场得到的看法是央行可能接近于降息周期的末尾，未来可能倾向于选择量化宽松举措。”DZ Bank市场策略师Rene Albrecht说道，“但现在，他们调整对央行政策会议后的讲法。”
意大利10年期公债 收益率下跌3个基点，至2015年4月来最低的1.241%。同一线欧元区公债相比，二线欧元区公债预计在欧洲央行宽松政策中得益更大。
葡萄牙10年期公债收益率触及七周最低2.675%，之后反弹至2.76%。
德国10年期公债收益率 、法国10年期公债收益率 和西班牙10年期公债收益率 都跌至上周四欧洲央行会议以来的最低位，大部份欧元区公债收益率下滑2-3个基点。
市场等待今日稍后评级机构对多个国家的最新信贷评级。
标准普尔预料将公布芬兰、奥地利和葡萄牙的信贷评级。穆迪和标普将公布对塞浦路斯的信贷评级。(完)
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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