芝加哥期市：CBOT大豆收低，因触及三个半月高位后有获利了结

路透芝加哥3月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易员称，因大豆在隔夜市场涨至三个半月高位后有获利了结。

5月大豆 在其200日移动均线遇到阻力，该合约自7月来都没有在该移动均线以上交投。

现货大豆市场疲弱，限制大豆期货的涨势。

豆粕期货小幅下跌，但回补空头限制了豆粕价格的跌幅。

豆油小跌。交易商说，交投最活跃的豆油合约 触及7月2日来最高水准后，投资者锁定利润。

Informa Economics将2016年美国大豆种植面积预估从8,523万英亩下调至8,400万英亩。

5月大豆期货合约 收跌1/4美分，报每蒲式耳8.97-1/2美元。

5月豆粕合约 收跌0.4美元，报每短吨266.6美元。5月豆油合约 收高0.01美分，报33.42美分。

本周，CBOT大豆 上涨0.1%，连续第三周上涨，CBOT豆粕 跌2.4%，豆油 上涨3.9%。

今日CBOT大豆预估成交量为120,630口，豆粕为47,613口，豆油为58,338口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>