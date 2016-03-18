芝加哥期市：CBOT大豆收低，因触及三个半月高位后有获利了结

标题新闻：美国司法部称瑞信正式同意支付53亿美元，和解针对其在销售RMBS时误导投资者的诉讼
RMBS为住房抵押贷款支持证券 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透芝加哥3月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易员称，因大豆在隔夜市场涨至三个半月高位后有获利了结。
5月大豆 在其200日移动均线遇到阻力，该合约自7月来都没有在该移动均线以上交投。
现货大豆市场疲弱，限制大豆期货的涨势。
豆粕期货小幅下跌，但回补空头限制了豆粕价格的跌幅。
豆油小跌。交易商说，交投最活跃的豆油合约 触及7月2日来最高水准后，投资者锁定利润。
Informa Economics将2016年美国大豆种植面积预估从8,523万英亩下调至8,400万英亩。
5月大豆期货合约 收跌1/4美分，报每蒲式耳8.97-1/2美元。
5月豆粕合约 收跌0.4美元，报每短吨266.6美元。5月豆油合约 收高0.01美分，报33.42美分。
本周，CBOT大豆 上涨0.1%，连续第三周上涨，CBOT豆粕 跌2.4%，豆油 上涨3.9%。
今日CBOT大豆预估成交量为120,630口，豆粕为47,613口，豆油为58,338口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 利棣儿；审校 李军)
RMBS为住房抵押贷款支持证券 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.26%，报13.5000，兰特在尾盘持稳，盘中低见13.6050，因数据显示消费者物价连续第四个月上升后，投资者抛售兰特。
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。