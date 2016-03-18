美国股市：道琼工业指数收高0.69%，Nasdaq指数收涨0.43%

标题新闻：美国司法部称瑞信正式同意支付53亿美元，和解针对其在销售RMBS时误导投资者的诉讼
RMBS为住房抵押贷款支持证券 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透纽约3月18日 - 美国股市周五收涨，标普500指数今年首次收在去年收盘位之上，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)对通胀的立场温和及经济前景不断改善，驱使投资者风险意愿增强。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 上涨120.81点，或0.69%，报17,602.30点；标准普尔500指数 上扬8.97点，或0.44%，报2,049.56点；Nasdaq指数 涨20.66点，或0.43%，报4,795.65点。
本周，道指上涨1.8%，标普500指数上升1.3%，NASDAQ指数攀升1%(完)
RMBS为住房抵押贷款支持证券 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.26%，报13.5000，兰特在尾盘持稳，盘中低见13.6050，因数据显示消费者物价连续第四个月上升后，投资者抛售兰特。
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。