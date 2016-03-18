美国股市：道琼工业指数收高0.69%，Nasdaq指数收涨0.43%

路透纽约3月18日 - 美国股市周五收涨，标普500指数今年首次收在去年收盘位之上，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)对通胀的立场温和及经济前景不断改善，驱使投资者风险意愿增强。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 上涨120.81点，或0.69%，报17,602.30点；标准普尔500指数 上扬8.97点，或0.44%，报2,049.56点；Nasdaq指数 涨20.66点，或0.43%，报4,795.65点。