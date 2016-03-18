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市场报道 | 2016年 3月 19日 星期六 04:59 BJT

加拿大股市：收低且本周下跌，因能源类股回落

路透多伦多3月18日 - 加拿大主要股指周五下跌，回吐本周稍早录得的涨幅，因能源股和银行股回落，且电信股和必需消费品类股下跌，抵销了工业股和材料股温和上涨对股指的提振。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌124.23点，或0.91%，报13,497.07点。

该指数本周下跌0.2%，周五下跌拖累股指回吐本周稍早因原油和黄金价格上涨而录得的涨幅。

“本周表现良好，能源股走坚，黄金强劲，加元上涨，市场人气乐观，只是不可避免会有获利了结，”Maison Placements Canada总裁John Ing说。

能源股下滑1.4%，因油价从今年高位回落，此前美国原油钻井平台数目自12月来首次增加。

10大类股中有八种收低，金融股下滑0.7%，公用事业股跌1%，必需消费品类股下挫2.2%。材料股上涨0.1%。(完)

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