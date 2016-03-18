加拿大股市：收低且本周下跌，因能源类股回落

标题新闻：美国司法部称瑞信正式同意支付53亿美元，和解针对其在销售RMBS时误导投资者的诉讼
RMBS为住房抵押贷款支持证券 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透多伦多3月18日 - 加拿大主要股指周五下跌，回吐本周稍早录得的涨幅，因能源股和银行股回落，且电信股和必需消费品类股下跌，抵销了工业股和材料股温和上涨对股指的提振。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌124.23点，或0.91%，报13,497.07点。
该指数本周下跌0.2%，周五下跌拖累股指回吐本周稍早因原油和黄金价格上涨而录得的涨幅。
“本周表现良好，能源股走坚，黄金强劲，加元上涨，市场人气乐观，只是不可避免会有获利了结，”Maison Placements Canada总裁John Ing说。
能源股下滑1.4%，因油价从今年高位回落，此前美国原油钻井平台数目自12月来首次增加。
10大类股中有八种收低，金融股下滑0.7%，公用事业股跌1%，必需消费品类股下挫2.2%。材料股上涨0.1%。(完)
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1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.26%，报13.5000，兰特在尾盘持稳，盘中低见13.6050，因数据显示消费者物价连续第四个月上升后，投资者抛售兰特。
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。