重温稿-中国央行：房地产去库存措施可进一步对冲经济下行--首席经济学家

路透上海3月19日 - 中国央行研究局首席经济学家马骏周六表示，今年前两个月，房地产开发投资开始企稳回升，复苏时点早于之前预期，未来的房地产去库存措施还可以进一步对冲经济下行压力，同时今年财政政策宽松度的提高有助于维持基础设施投资增速。

他在中国发展高层论坛期间接受第一财经日报专访时称，从下行压力看，出口面临的外需疲软问题在加大，制造业投资增速进一步下滑；但同时也能看到上行动力，如房地产投资开始企稳回升，且发生时点早于预期，另外积极财政政策的力度正在加大。

“权衡这几方面的因素，我估计在未来一段时间，上行动力基本可以对冲这些新的下行压力。”他说。

他并认为，随着减免税收和企业缴费率的下调，以及各地采取的房地产去库存措施的到位(也带有一定的财政刺激的特征)，今年基础设施投资增速有望保持平稳，房地产投资增速则有望稳定回升。

国家统计局数据显示，1-2月房地产开发投资同比增3.0%，增速比去年全年提高两个百分点，且为时隔两年后首次回升。 同期制造业投资同比增长7.5%，增速比去年全年回落0.6个百分点；基础设施投资同比增速亦下滑至15%。

对于未来通胀走势，马骏认为，今年居民消费价格指数(CPI)涨幅可能高于去年，但工业生产者出厂价格指数(PPI)平均降幅仍将较大，主要考虑因素包括：最近食品价格涨幅创新高将推高全年平均CPI水平、房地产价格上涨、货币政策对物价的影响将逐步显现等。

中国2月CPI 同比上涨2.3%，为2014年7月以来最高；当月PPI 则同比下跌4.9%，降幅为八个月来最小。

针对近几年全球经济增长并不算太低，但中国出口增长却十分疲弱现象，马骏认为，这可能与这一期间人民币有效汇率升值较快、中国劳动力成本相对其他国家上升较快有关；但除汇率和劳力成本因素外，发达经济体主导的全球价值链收缩导致的全球贸易分工格局变化很可能是更为关键的因素。

此外，他指出，房地产去库存已被列为2016年中国经济社会五大任务之一，从最近各地实践看，推动房地产去库存主要通过农民工市民化，住房保障货币化、政府回购商品房作保障房，宽松的住房公积金政策，财税支持政策，建立购租并举的住房制度等选项去库存。