重发-《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月18日

(重发以删除多余代码) 以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 76.25 +2.00 +2.69 2791787 京东 27.08 +0.05 +0.18 12890744 新浪 47.78 -0.08 -0.17 432874 搜狐 53.04 +1.58 +3.07 303677 网易 147.84 -4.07 -2.68 1931933 百度 187.92 +4.48 +2.44 3245804 台湾 台湾积体电路 26.04 +0.27 +1.05 2075834 联电 2.12 +0.02 +0.95 204626 日月光 5.69 -0.04 -0.70 2512259 硅品精密 7.56 -0.05 -0.66 987516 和信超媒体 3.06 +0.00 +0.00 44265 友达 3.01 +0.00 +0.00 233670 中华电信 33.37 +0.15 +0.45 65786 台湾国际航电 39.63 +0.04 +0.10 2699689 香港 中国移动 55.01 +0.11 +0.20 444183 中国联通 12.99 +0.02 +0.15 111029 中国电信 51.16 +0.03 +0.06 11065 中芯国际 4.40 +0.01 +0.23 4879 电讯盈科 6.38 +0.04 +0.63 622 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 白云)