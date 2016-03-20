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亚洲 | 2016年 3月 21日 星期一 06:33 BJT

重发-《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月18日

(重发以删除多余代码)
    以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          76.25    +2.00    +2.69   2791787
    京东                27.08    +0.05    +0.18  12890744
    新浪              47.78    -0.08    -0.17    432874
    搜狐              53.04    +1.58    +3.07    303677
    网易             147.84    -4.07    -2.68   1931933
    百度             187.92    +4.48    +2.44   3245804
    
    台湾
    台湾积体电路       26.04    +0.27    +1.05   2075834
    联电                2.12    +0.02    +0.95    204626
    日月光              5.69    -0.04    -0.70   2512259
    硅品精密           7.56    -0.05    -0.66    987516
    和信超媒体         3.06    +0.00    +0.00     44265
    友达                3.01    +0.00    +0.00    233670
    中华电信           33.37    +0.15    +0.45     65786
    台湾国际航电      39.63    +0.04    +0.10   2699689
    
    香港
    中国移动           55.01    +0.11    +0.20    444183
    中国联通           12.99    +0.02    +0.15    111029
    中国电信           51.16    +0.03    +0.06     11065
    中芯国际            4.40    +0.01    +0.23      4879
    电讯盈科         6.38    +0.04    +0.63       622
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 白云)

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