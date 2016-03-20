重发-《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月18日

《中国报摘》--中国证券报1月19日
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
(重发以删除多余代码) 以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 76.25 +2.00 +2.69 2791787 京东 27.08 +0.05 +0.18 12890744 新浪 47.78 -0.08 -0.17 432874 搜狐 53.04 +1.58 +3.07 303677 网易 147.84 -4.07 -2.68 1931933 百度 187.92 +4.48 +2.44 3245804 台湾 台湾积体电路 26.04 +0.27 +1.05 2075834 联电 2.12 +0.02 +0.95 204626 日月光 5.69 -0.04 -0.70 2512259 硅品精密 7.56 -0.05 -0.66 987516 和信超媒体 3.06 +0.00 +0.00 44265 友达 3.01 +0.00 +0.00 233670 中华电信 33.37 +0.15 +0.45 65786 台湾国际航电 39.63 +0.04 +0.10 2699689 香港 中国移动 55.01 +0.11 +0.20 444183 中国联通 12.99 +0.02 +0.15 111029 中国电信 51.16 +0.03 +0.06 11065 中芯国际 4.40 +0.01 +0.23 4879 电讯盈科 6.38 +0.04 +0.63 622 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 白云)
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。
路透1月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月18日(周三)走势纵览。