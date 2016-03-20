全球汇市：投机客连续第二周减持美元多仓--CFTC/路透

路透3月18日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，投机客连续第二周调降美元多仓，美元净多仓规模降至2月底左右以来的最低位。

3月15日止当周，美元净多仓总值降至65.9亿美元，前一周为68.8亿美元。这是美元净多仓连续第五周低于100亿美元。

3月迄今为止，美元指数已跌去3.2%，有可能录得去年4月以来最疲弱的月度表现。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

3月15日当周 前一周 多头仓位 79,426 93,867 空头仓位 33,937 29,534 净仓位 45,489 64,333

欧元(125,000欧元为1口)

3月15日当周 前一周 多头仓位 90,353 104,165 空头仓位 167,908 176,072 净仓位 -77,555 -71,907

英镑(62,500英镑为1口)

3月15日当周 前一周 多头仓位 62,876 29,364 空头仓位 76,495 78,369 净仓位 -13,619 -49,005

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

3月15日当周 前一周 多头仓位 22,619 19,735 空头仓位 17,357 19,864 净仓位 5,262 -129

加元(100,000加元为1口)

3月15日当周 前一周 多头仓位 31,584 30,550 空头仓位 48,410 56,331 净仓位 -16,826 -25,781

澳元(100,000澳元为1口)

3月15日当周 前一周 多头仓位 61,544 86,141 空头仓位 48,762 56,946 净仓位 12,782 29,195

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

3月15日当周 前一周 多头仓位 20,524 20,419 空头仓位 19,234 22,419 净仓位 1,290 -2,000