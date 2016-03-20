全球汇市：投机客连续第二周减持美元多仓--CFTC/路透

《中国报摘》--中国证券报1月19日
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
路透3月18日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，投机客连续第二周调降美元多仓，美元净多仓规模降至2月底左右以来的最低位。
3月15日止当周，美元净多仓总值降至65.9亿美元，前一周为68.8亿美元。这是美元净多仓连续第五周低于100亿美元。
3月迄今为止，美元指数已跌去3.2%，有可能录得去年4月以来最疲弱的月度表现。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
3月15日当周 前一周 多头仓位 79,426 93,867 空头仓位 33,937 29,534 净仓位 45,489 64,333
欧元(125,000欧元为1口)
3月15日当周 前一周 多头仓位 90,353 104,165 空头仓位 167,908 176,072 净仓位 -77,555 -71,907
英镑(62,500英镑为1口)
3月15日当周 前一周 多头仓位 62,876 29,364 空头仓位 76,495 78,369 净仓位 -13,619 -49,005
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
3月15日当周 前一周 多头仓位 22,619 19,735 空头仓位 17,357 19,864 净仓位 5,262 -129
加元(100,000加元为1口)
3月15日当周 前一周 多头仓位 31,584 30,550 空头仓位 48,410 56,331 净仓位 -16,826 -25,781
澳元(100,000澳元为1口)
3月15日当周 前一周 多头仓位 61,544 86,141 空头仓位 48,762 56,946 净仓位 12,782 29,195
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
3月15日当周 前一周 多头仓位 20,524 20,419 空头仓位 19,234 22,419 净仓位 1,290 -2,000
(完) (编译 白云; 审校 许娜)
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。
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