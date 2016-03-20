CFTC报告：CBOT大豆期货3月15日持仓报告(表)

****欧洲经济指标预测--1月19日-1月26日****
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月19日(四) 0001 英国RICS房价差值 12月 正30 正30 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 12月 -- +0.1% (较上年同期) -- -0.6% 0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 11月 -- 盈余328 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余284 直接投资/证券投资净
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截2016年3月15日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(710,513口)
174,423 160,962 121,091 359,962 354,971 655,476 637,024 55,037 73,489
较3月8日变动(未平仓合约：增加13,659口)
35,372 -20,381 -5,339 -15,254 35,553 14,779 9,833 -1,120 3,826
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
24.5 22.7 17.0 50.7 50.0 92.3 89.7 7.7 10.3
各类交易商数量(总计为559家)
148 184 189 144 170 412 452
(完) (整理 许娜；审校 白云)
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月19日(四) 0001 英国RICS房价差值 12月 正30 正30 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 12月 -- +0.1% (较上年同期) -- -0.6% 0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 11月 -- 盈余328 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余284 直接投资/证券投资净
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月19日(四) 1330 美国建筑许可年率(万户) 12月 122.5 121.2 建筑许可(较前月) -- -3.8% 房屋开工年率(万户) 120.0 109.0 房屋开工(较前月) -- -18.7% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月14日当周 25.4 24.7
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。