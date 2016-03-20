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货币新闻 | 2016年 3月 20日 星期日 15:27 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货3月15日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截2016年3月15日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(710,513口)

174,423 160,962 121,091 359,962 354,971 655,476 637,024 55,037 73,489

较3月8日变动(未平仓合约：增加13,659口)

35,372 -20,381 -5,339 -15,254 35,553 14,779 9,833 -1,120 3,826

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

24.5 22.7 17.0 50.7 50.0 92.3 89.7 7.7 10.3

各类交易商数量(总计为559家)

148 184 189 144 170 412 452

(完) (整理 许娜；审校 白云)

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