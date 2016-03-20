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市场报道 | 2016年 3月 20日 星期日 15:24 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货3月15日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年3月15日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,349,275口)

359,345 433,578 197,546 642,269 550,561 1199160 1181685 150,115 167,590

较3月8日变动(未平仓合约：减少7,017口)

-7,059 -33,002 2,616 -1,876 25,269 -6,319 -5,117 -698 -1,900

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

26.6 32.1 14.6 47.6 40.8 88.9 87.6 11.1 12.4

各类交易商数量(总计为689家)

172 160 158 242 275 487 539

(完)

(整理 许娜；审校 白云)

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