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市场报道 | 2016年 3月 20日 星期日 15:24 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货3月15日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年3月15日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告
，每口以5,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(415,670口)
    107,378  178,101   86,474  183,415  112,963  377,267  377,538   38,403  38,132
    
    较3月8日变动(未平仓合约：减少14,070口)
     -9,745  -28,769      122   -3,040   15,836  -12,663  -12,811   -1,407  -1,259
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
       25.8     42.8     20.8     44.1     27.2     90.8     90.8      9.2     9.2
    
    各类交易商数量(总计为382家)
        125      112      119      101       96      296      280
    (完)
    
  
 (整理 许娜；审校 白云)

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