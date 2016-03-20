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市场报道 | 2016年 3月 20日 星期日 15:22 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货3月15日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年3月15日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(212,253口)

64,964 92,668 24,386 109,891 77,749 199,241 194,803 13,012 17,450

较3月8日变动(未平仓合约：增加3,741口)

-3,644 784 -422 8,257 3,544 4,191 3,906 -450 -165

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

30.6 43.7 11.5 51.8 36.6 93.9 91.8 6.1 8.2

各类交易商数量(总计为296家)

87 124 68 61 59 186 219

(完)

(整理 许娜；审校 白云)

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