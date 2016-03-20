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市场报道 | 2016年 3月 20日 星期日 15:20 BJT

CFTC报告：COMEX期金3月15日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年3月15日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(493,086口)

247,659 78,147 77,007 118,610 304,141 443,276 459,295 49,810 33,791

较3月8日变动(未平仓合约：减少6,024口)

-5,236 62 805 2,117 -7,724 -2,314 -6,857 -3,710 833

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

50.2 15.8 15.6 24.1 61.7 89.9 93.1 10.1 6.9

各类交易商数量(总计为360家)

175 103 92 49 59 268 216

(完)

(整理 许娜；审校 白云)

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