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市场报道 | 2016年 3月 20日 星期日 15:19 BJT

CFTC报告：COMEX期铜3月15日持仓报告(表)

美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2016年3月15日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(175,443口)

63,343 63,890 24,703 72,119 71,009 160,165 159,602 15,278 15,841

较3月8日变动(未平仓合约：增加9,555口)

165 -2,166 6,925 2,008 4,554 9,098 9,313 457 242

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

36.1 36.4 14.1 41.1 40.5 91.3 91.0 8.7 9.0

各类交易商数量(总计为260家)

80 114 62 49 48 169 190

(完)

(整理 许娜；审校 白云)

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